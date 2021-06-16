İhanet iddiası Kibariye ve Ali Küçükbalçık'ı ayırmadı

Küçükbalçık, Instagram hesabının 'Hikaye' bölümüne yüklediği o fotoğrafın altına "Kibariyem" notunu düştü.

Küçükbalçık, Instagram hesabının 'Hikaye' bölümüne yüklediği o fotoğrafın altına "Kibariyem" notunu düştü.

Ali Küçükbalçık, Kibariye'yi aldattı mı? 'Gözümle görürsem inanırım'

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler ardından Kibariye'den aldatma açıklaması geldi.

Ünlü şarkıcı, UçanKuş TV'de yayınlanan görüntülerin ardından programa telefonla bağlanarak şu açıklamayı yaptı: "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum. Genel konuşacağım, yanlış anlaşılmasın... Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir. Bana orijinal delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam."

1 günlük kaçamak için boşanmam

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

Kaynak: Hürriyet