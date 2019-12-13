İHA ve SİHA'ların yeni üssü KKTC
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İHA ve SİHA'ların yeni üssü KKTC

Türkiye, İHA ve SİHA konuşlandırmak için KKTC hükümetinden Geçitkale Havalimanını talep etti.

13.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:55
İHA ve SİHA'ların yeni üssü KKTC

, İHA ve SİHA konuşlandırmak için KKTC hükümetinden Geçitkale Havalimanını talep etti.

Rum Yönetimi ile İsrail arasında insansız hava araçları konusunda sağlanan anlaşmanın ardından Türkiye'nin, şu anda 'in elinde bulunan atıl Geçitkale Havalimanı'nı KKTC Hükümeti'nden 'acil' koduyla İHA ve SİHA konuşlandırmak için talep ettiği öğrenildi. Karar, KKTC Başbakanlık kaynakları tarafından doğrulanırken Başbakan Ersin Tatar, konunun milli bir mesele olduğunu ve bunun karşısında kimsenin duramayacağını ve durmaması gerektiğini ifade etti. İHA VE SİHA'ların pazartesi günü göreve başlayacakları ve Geçitkale'de konuşlanacakları öğrenildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İHA
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