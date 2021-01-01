İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
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İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi

01.01.2021 08:48 | Son Güncelleme: 01.01.2021 08:52
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi

BATMAN'daki, insansız ve silahlı hava araçlarıyla sınır güvenliği, keşif, gözetleme, terörle mücadele ve dost unsurlarının güvenliğini sağlayan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi.

BATMAN'daki, insansız ve silahlı hava araçlarıyla sınır güvenliği, keşif, gözetleme, terörle mücadele ve dost unsurlarının güvenliğini sağlayan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşına görev başında girdi. Teröristlere göz açtırmayan üs komutanlığı personeli, yeni yılın ilk dakikalarında da görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşadı. Komutanlar, kulelerde nöbet tutan askerleri ziyaret edip, onların yeni yıllarını kutladı. Yeni yılın ilk dakikalarında, sınır güvenliğini sağlamak için SİHA'ların, yerli ve milli mühimmatlarla üsten havalandıkları görüldü.

'EVLATLARIMIZA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'Mehmetçik'in yeni yılını kutlayan 14'üncü İÜS Üs Komutanı, vatani görevini yapan Mehmetçiklerin ailelerine de seslenerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir ferdi olarak tüm personel ve silah arkadaşlarım adına, başta şehit aileleri ve gazilerimiz ile dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve huzur dilerim. Bu yılbaşı günü evladınız yanınızda olmadığı için üzülüyor olabilirsiniz ancak burada bizlere emanet olan evlatlarımıza gözümüz gibi baktığımızdan emin olabilirsiniz" mesajını verdi.'MEHMETÇİK ELLERİ TETİKTE YENİ YILA GİRDİ'Yeni yıla elleri tetikte nöbette giren Mehmetçik de, salgın hastalık nedeniyle yoğun tedbirler altında görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Buraya katılış yaptığım ilk günden bu yana salgın hastalık nedeniyle yoğun tedbirler altında görevimizi icra ediyoruz. Bu şerefli üniformaya layık bir şekilde vatani görevimi yerine getirdiğim için gurur duyuyorum. Başta şehit aileleri ve gazilerimizin, yüce Türk milletimizin ve tüm sevdiklerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.AİLELERİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

2021'in ilk dakikalarında üsteki komutanlar, cep telefonuyla askerlerin ailelerini görüntülü arayarak yeni yılını kutladı. Evlatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen komutanlar, telefonu askerlere verdi. Askerler de aileleriyle görüntülü konuşup, yeni yıllarını kutladı.


İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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