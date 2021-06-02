İHA Temsilcisi Taş'a teşekkür belgesi

Hakkari Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü, gönüllü olarak Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Feyzullah Taş'ı teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Hakkari Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü, gönüllü olarak Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Feyzullah Taş'ı teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı günlerde 65 yaş üzeri olan kronik hastalığı bulunan ve sağlık durumları nedeniyle evden çıkmaya müsait olmayan vatandaşlara yardım amacıyla kurulan Vefa Destek Grubu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla aralıksız olarak özveriyle çalıştı. Bu üstün gayret ve başarılı çalışmaları sebebiyle ekipte yer alan İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'a Hakkari Valiliği Özel Kalem Müdürü Emniyet Müdür Yardımcısı Vedat İşleyen tarafından teşekkür belgesi verildi. Müdür İşleyen, "Korona virüs sürecinde gece gündüz çalışarak çok güzel hizmetler gerçekleştirildi. Bütün kurumlarımızla birlikte Vefa Sosyal Destek çalışmalarında tarihe geçecek başarılı sayfalar yazdık. Bu gösterilen başarı ve fedakarlık dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Sürecin devam ettiğini ama en önemli bölümünün geride bırakıldığını ifade eden Gazeteci Feyzullah Taş da, "Bundan sonraki süreci vatandaşlarımızın duyarlılığı ile beraber aşacağımıza inanıyorum. Tarih bizi güzel ansın. Bu belge bunları gelecek nesillere anlatmamız için aslında. Birlikte, beraberce hareket ettiğimiz zaman aşılmayacak iş olmadığını da net bir şekilde görmüş olduk" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı