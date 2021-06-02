İHA Temsilcisi Taş'a teşekkür belgesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İHA Temsilcisi Taş'a teşekkür belgesi

İHA Temsilcisi Taş'a teşekkür belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü, gönüllü olarak Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Feyzullah Taş'ı teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Hakkari Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü, gönüllü olarak Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Feyzullah Taş'ı teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı günlerde 65 yaş üzeri olan kronik hastalığı bulunan ve sağlık durumları nedeniyle evden çıkmaya müsait olmayan vatandaşlara yardım amacıyla kurulan Vefa Destek Grubu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla aralıksız olarak özveriyle çalıştı. Bu üstün gayret ve başarılı çalışmaları sebebiyle ekipte yer alan İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'a Hakkari Valiliği Özel Kalem Müdürü Emniyet Müdür Yardımcısı Vedat İşleyen tarafından teşekkür belgesi verildi. Müdür İşleyen, "Korona virüs sürecinde gece gündüz çalışarak çok güzel hizmetler gerçekleştirildi. Bütün kurumlarımızla birlikte Vefa Sosyal Destek çalışmalarında tarihe geçecek başarılı sayfalar yazdık. Bu gösterilen başarı ve fedakarlık dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Sürecin devam ettiğini ama en önemli bölümünün geride bırakıldığını ifade eden Gazeteci Feyzullah Taş da, "Bundan sonraki süreci vatandaşlarımızın duyarlılığı ile beraber aşacağımıza inanıyorum. Tarih bizi güzel ansın. Bu belge bunları gelecek nesillere anlatmamız için aslında. Birlikte, beraberce hareket ettiğimiz zaman aşılmayacak iş olmadığını da net bir şekilde görmüş olduk" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

İHA Temsilcisi Taş'a teşekkür belgesi
İHA Temsilcisi Taş'a teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İHA Temsilcisi Taş'a teşekkür belgesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 08:52:29. #1.16#

title