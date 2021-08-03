İHA pandemiye rağmen büyüyor
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İHA pandemiye rağmen büyüyor

İHA pandemiye rağmen büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 2021 yarıyıl değerlendirme toplantısı, Yalova'da Terma City Otel'de gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 2021 yarıyıl değerlendirme toplantısı, Yalova'da Terma City Otel'de gerçekleştirildi.

Terma City Otel'de yapılan toplantıya, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Pazarlama Koordinatörü Burak Varlık, Görüntülü Haberler Müdürü Esra Şimşek ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Konya, Antalya, Kayseri, Karabük, Gaziantep, Kocaeli, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Kırıkkale ve Van bölge müdürleri katıldı. 3 gün süren toplantıda, bölge müdürlüklerinin çalışmaları değerlendirilirken, İhlas Haber Ajansı muhabirleri için temin edilen son teknolojik ürünler de toplantıda tanıtıldı.

Toplantının açılışında konuşan İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, dünya genelinde yaşanan korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle normal olmayan bir dönem geçirdiklerini söyledi. Salgının küresel ölçekte bir krize sebep olduğunu ifade eden Hamit Arvas, Türkiye'nin bu süreci çok iyi yönettiğini belirtti. Salgın sebebiyle İhlas Haber Ajansı'nın belirlediği hedeflerden hiçbir şekilde sapma olmadığını ifade eden Hamit Arvas, "Bölge müdürlüklerimizin sayısını artırdık. Yapımını sürdürdüğümüz İngilizce sitemiz de İhlas Haber Ajansı'nın uluslararası açılımında kilometre taşları olacak" dedi. Arvas, İHA'nın teknolojik yatırımlarıyla ilgili olarak da "Şu anda faal olarak kullandığımız 60 adet Liveu Yeni Nesil Kablosuz Aktarım Cihazı var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de 150 adet Liveu Yeni Nesil Kablosuz Aktarım Cihazları yatırımı planlandık" dedi.

Toplantıyı değerlendiren Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı'nın dinamik bir yapıya sahip olduğunu, her yıl iki kez bölge müdürleri ile toplantı düzenlediklerini hatırlatarak, "2021 yılının 6 aylık değerlendirme toplantısını Terma City Otel'de gerçekleştirdik. Çok güzel bir ortamda, hem uluslararası misafirlerin de geldiği bir tesiste, böyle bir organizasyon için misafirperverlik gösteren buradaki otel yetkililerine teşekkür ediyoruz. İHA'nın 2021'in ilk altı ayında bölgeler bazında yapmış olduğu performanslar değerlendirildi. Pandemi sonrası tekrar hareketlenen çalışma hayatı, sanayi, turizm gibi sektörler ile birlikte yeni dönemdeki stratejik konuları değerlendirdik. İnşallah İhlas Haber Ajansı 2021 yılını büyüme göstererek kapatmış olacak" dedi.

Türkiye'nin en önemli termal su kaynaklarına sahip Termal ilçesinde bulunan 2 binin üzerinde yatak kapasiteli Yalova Terma City Otel'in Müdürü Mustafa Hügül ise dev tesisin aynı zamanda bir kongre oteli olduğunu belirterek, "Bütün toplantı ve kongreler için çevirme odalarından kablosuz mikrofonlara, geniş katılımlı toplantı salonlarına kadar ihtiyaç duyulan her ekipman otelimizde mevcut. Bu hafta da İhlas Haber Ajansı'nın değerli idarecilerini ağırladık" dedi.

Toplantının sonunda Genel Müdür Hamit Arvas tarafından başarılı bölge müdürlerine takdir belgesi verilirken, İHA ekibi tesiste hatıra fotoğrafı çektirdi. - YALOVA

İHA pandemiye rağmen büyüyor
İHA pandemiye rağmen büyüyor
İHA pandemiye rağmen büyüyor
İHA pandemiye rağmen büyüyor
İHA pandemiye rağmen büyüyor
İHA pandemiye rağmen büyüyor
İHA pandemiye rağmen büyüyor
İHA pandemiye rağmen büyüyor
İHA pandemiye rağmen büyüyor
İHA pandemiye rağmen büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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