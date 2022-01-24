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İHA'nın haberi ses getirdi, yaşlı kadın televizyonuna kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Yerel

- İHA'nın haberi ses getirdi, yaşlı kadın televizyonuna kavuştu Niğde'de hırsızlar tarafından televizyonu çalınınca büyün üzüntü yaşayan yaşlı kadına İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberin ardından televizyon hediye edildi.

NİĞDE (İHA) - - İHA'nın haberi ses getirdi, yaşlı kadın televizyonuna kavuştu

NİĞDE - Niğde'de hırsızlar tarafından televizyonu çalınınca büyün üzüntü yaşayan yaşlı kadına İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberin ardından televizyon hediye edildi.

Niğde'de yaşayan 53 yaşındaki Dilber Kömürcü'nün televizyonunun çalındığını basından öğrenen MHP İl Başkanlığı harekete geçti. İl Başkanı Cumali İnce ve beraberindekiler yaşlı kadının evine giderek, aldıkları televizyonu Kömürcü'ye teslim etti. İnce, Dilber Kömürcü'nün evine hırsız girdiğini ve televizyon ve halılarının çalındığını çıkan haberlerden öğrendiklerini söyleyerek, "Bir daha hırsız girmemesi için balkon demirlerini de yaptıracağız. Neye ihtiyacı varsa bundan sonra da yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

Dilber Kömürcü ise, televizyonu geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

İHA'nın haberi ses getirdi, yaşlı kadın televizyonuna kavuştu

İHA'nın haberi ses getirdi, yaşlı kadın televizyonuna kavuştu

İHA'nın haberi ses getirdi, yaşlı kadın televizyonuna kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Son Dakika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi, İhlas Haber Ajansı, Niğde, Yerel, Güncel, Haber

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