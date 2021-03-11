İHA muhabirinin acı günü
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İHA muhabirinin acı günü

11.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:28
İHA muhabirinin acı günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırıkkale muhabiri Hasan Ay'ın babası Mehmet Ay son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırıkkale muhabiri Hasan Ay'ın babası Mehmet Ay son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evinde düşerek kalça kemiği kırılan 6 çocuk babası Mehmet Ay (82), Reşadiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Ay, yapılan ilk tedavisinin ardından ameliyat olmak üzere Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Ameliyatın arından yoğun bakım sürecini atlatan Ay, servise alındı. Ameliyattan iki gün sonra tedavi gördüğü serviste aniden rahatsızlanan Mehmet Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ay'ın cenazesi Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca köyünde toprağa verildi. Babasına son görevini yapan İHA Kırıkkale muhabiri Hasan Ay, mezarlıkta korona virüs önlemleri altında taziyeleri kabul etti. - TOKAT

İHA muhabirinin acı günü
İHA muhabirinin acı günü
İHA muhabirinin acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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