İHA muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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İHA muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

İHA muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Haberler | Güncel

İHA muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden duayen gazeteci Zafer Hacısalihoğlu, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İHA muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden duayen gazeteci Zafer Hacısalihoğlu, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı Kuşadası Muhabiri Zafer Hacısalihoğlu (55), yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir Aydın Andan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Hacısalihoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Hacısalihoğlu'nun ölüm haberi ailesi ve meslektaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Hacısalihoğlu, bugün öğle namazını müteakip Hanım Cami'nde yapılan cenaze töreninden sonra Kuşadası Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen cenazeye Kuşadası eski belediye başkanları M.Esat Altungün, Fuat Akdoğan, Kuşadası Belediye başkan yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, MHP İlçe Başkanı Murat İnan, KODER başkanı Tacettin Özden, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Odası Başkanı Halit Şakar, Kuşadası Esnaf Odası başkanı Ahmet Çalım, İtalya Fahri Muhabir Konsolosu Murat Saraç, çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

İHA muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
İHA muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
İHA muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
İHA muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
İHA muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
İHA muhabiri Hacısalihoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

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