İHA Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker'in acı günü

İHA Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker'in acı günü İhlas Haber Ajansı Eskişehir Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker'in annesi hayatını kaybetti.

İHA Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker'in acı günü

VAN - İhlas Haber Ajansı Eskişehir Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker'in annesi hayatını kaybetti.

İlerlemiş yaşından dolayı gelişen hastalıklar sebebiyle Van'da tedavi altında bulunan Mehmet Emin Toker'in annesi, bölgenin ileri gelenlerinden ve Seyit Abdulhakim Arvasi hazretlerinin sevdiklerinden olan Hacı Mahmut Ekinci'nin kızı Nursel Toker, dün sabah Hakk'ın rahmetine kavuştu. Van eski müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 6 çocuk annesi Toker, Akköprü Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze törenine İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Haşim Talay, Van Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muzaffer Aktuğ, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, DHA Bölge Müdürü Feyat Erdemir, gazeteciler ve Toker ailesinin çok sayıda yakını katıldı. Korona virüs salgını nedeniyle taziye düzenlenmeyeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul