İHA Bölge Müdürü Çorbacı, yeni görevine atandı
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İHA Bölge Müdürü Çorbacı, yeni görevine atandı

İhlas Haber Ajansı (İHA) bölge müdürlüğü görevini 13 yıldır başarılı bir şekilde yürüten İbrahim Çorbacı, gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürlüğü görevine atandı.

İHA Bölge Müdürü Çorbacı, yeni görevine atandı
16.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:05

İhlas Haber Ajansı (İHA) bölge müdürlüğü görevini 13 yıldır başarılı bir şekilde yürüten İbrahim Çorbacı, gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürlüğü görevine atandı.

İbrahim Çorbacı, 1993 yılında Türkiye Gazetesi ile başlayan gazetecilik serüvenini 1995 yılında İhlas Haber Ajansı muhabirliği ile devam ettirdi. 2003 yılına kadar muhabirlik görevini sürdüren Çorbacı, 2003-2007 yıllarında haber müdürlüğü, 2007-2011 yılları arasında ise İhlas Haber Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Son 9 yıldır Kocaeli Bölge Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren İbrahim Çorbacı, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürlüğü'nden Ordu'ya atanan Engin Kaşdaş'ın görevini devir aldı.

Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim töreni sonrasında İbrahim Çorbacı başarılı bir şekilde yürüttüğü 13 yıllık Bölge Müdürlüğü'nün ardından yeni görevine atanmış oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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