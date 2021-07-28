Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
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Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2021 yılının ilk 6 ayında 7 bin 821 hayvan kurtardı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2021 yılının ilk 6 ayında 7 bin 821 hayvan kurtardı. Kurtarılan hayvanlar arasında iguana ve yılan gibi şehir hayatında az rastlanır türler de yer aldı. İstanbul itfaiyesi olarak yıllık ortalama 110 bin ila 120 bin itfaiye olayına müdahale ettiklerini belirten İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak, "Son bir buçuk yılda 32 bin civarında hayvan kurtardık. Bunların içerisinde en fazla kurtarma operasyonu kedi, kuş ve köpekler için gerçekleşti" dedi. 

İtfaiye ekipleri yalnızca yangınlara müdahale etmekle kalmıyor, yaralanan ya da mahsur kalan hayvanları da kurtarıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2020 yılında 24 bin 670, 2021 yılının ilk 6 ayında 7 bin 821 hayvan kurtardı. Ekipler tarafından en çok kurtarılan hayvanlar ise kedi, kuş ve köpek olarak sıralandı. 2020 yılında 18 bin 250 kedi, bin 119 köpek, 5 bin 164 kuş, 17 at, 92 inek, 14 koyun, 14 keçi kurtarıldı. 2021 yılının son 6 ayındaysa 4 bin 635 kedi, 2 bin 625 kuş, 342 köpek, 29 inek, 3 at, 4 koyun, 10 keçi ve 173 arı ve yılan kurtarıldı.

"YILLIK 110 BİN İLE 120 BİN ARASI İTFAİYE OLAYINA MÜDAHALE EDİYORUZ"

İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak, "İtfaiye teşkilatı olarak sadece insanlara değil, aynı zamanda hayvanlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstanbul itfaiyesi yıllık ortalama 110 bin ile 120 bin itfaiye olayına müdahale etmekte. Bu müdahalelerin içinde son bir buçuk yılda 32 bin civarında hayvan kurtardık. Bunların içerisinde en fazla kurtarma operasyonu kedi, kuş ve köpekler için gerçekleşti. Sonrasında at ve bazı vahşi hayvanlar olarak sıralanıyor" dedi. 

İGUANA BİLE KURTARDILAR İtfaiye ekipleri kedi, kuş, köpek, at, iguana ve yılan dahil olmak üzere çok sayıda hayvanı kurtarırken, günlük 30 ila 130 arasında hayvan ihbarının geldiğini söyleyen Albayrak, "Kurtardığımız yaralı hayvanları öncelikle veterinerlik müdürlüğümüze götürüyoruz. Orada tedavileri yapıldıktan sonra, hayvanları sahiplerine iade ediyoruz. Eğer sahipleri yoksa Doğal Yaşamı Koruma ve Parklar Müdürlüğüne teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

"KEDİLERİN DOĞASINDA DAMA VE AĞACA ÇIKMAK VAR"Albayrak sözlerine şu şekilde devam etti: "İstanbullulara şunu söylemek isterim, birincisi, damda veya ağaçta gezen kediler için vatandaşlarımız bizi aramasın. Çünkü kedilerin doğasında dama ve ağaca çıkmak var. İkinci, olarak daha önce itfaiyenin çağrı numarası 110'du, ancak haziran sonu itibariyle İstanbul'da 112 ortak çağrı merkezi kuruldu. Vatandaşlarımız geçici bir süre 110'nu çevirdiği takdirde itfaiyeye ulaşabilecekler ancak belli bir süreden sonra bu da kaldırılacak" dedi

 


Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı
Son dakika haberleri! İguanadan kediye, İstanbul İtfaiyesi son 6 ayda 7 bin 821 hayvan kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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