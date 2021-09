IGN Tüm Zamanların En İyi Oyununu Seçti: God of War

Uluslararası boyutta en popüler oyun haber sitelerinden biri olan IGN'in bir süredir gerçekleştirdiği "gelmiş geçmiş en iyi oyun" eleme turları sona erdi. 20 milyonu aşkın oy kullanılan etkinliğin kazananı dün belli oldu: 2018 yılın oyunu ödüllü God of War.

Tüm zamanların en iyi oyununu belirlemek için IGN'in gerçekleştirdiği #bestvideogameofalltime etkinliği, oyun dünyasına damga vurmuş ve en çok sevilen 64 oyunu birbiri ile kapıştırdı. Oyuncuların oyları ile braketlerinde yükselen veya elenen Oyunlar arasında, son 4'e kalan isimler kimseyi şaşırtmadı.

Remastered sürümü gündemden düşmeyen GTA San Andreas, yeni konsollarla tanışmaya hazırlanan tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu Gta 5, Yeni çıkacak oyunu Ragnarok kadar kendisi de hala konuşulan God Of War ve en iyi açık dünya macera oyunları arasında gösterilen efsane serinin son oyunu Legend of Zelda: Breath of The Wild arasında geçen yarı final oylamalarında:

Starcraft, Portal 2, Skyrim ve Witcher 3'ü eleyerek yarı finale gelen God of War, GTA San Andreas'ı %61'e %39 oy üstünlüğü ile eleyerek ilk finalist oldu.

GTA 5 ise Uncharted 2, Halo 2, The Last of US ve Batman: Arkham City'den sonra yarı finaldeki rakibi Breath of The Wild'ı da %55'e %45 eleyerek beklendiği üzere diğer finalist oldu.

29 Eylül akşamı ilan edilen sonuçlara göre God of War, %60'a %40'lık bir üstünlük ile finaldeki rakibi Grand Theft Auto 5'i yenerek tüm zamanların en iyi oyunu seçildi.

Doğası gereği çok farklı zamanlarda çıkan bambaşka türde oyunları karşılaştıran bu oylama, çoğu oyuncu için tartışma konusu oldu. Özellikle daha tecrübeli ve eski oyunlar hafızasında taze oyuncular sonuçlara büyük tepki gösterdiler. Sonuç ne olursa olsun, bu oylama bize son 10 yılda oluşan genel oyuncu kitlesinin oyun tercihleri hakkında iyi bir fikir vermiş oldu.

Oylamanın tam halini buradan görebilirsiniz. İyi oyunlar!

