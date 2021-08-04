İGM ağustos ayı çalışmaları devam ediyor
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İGM ağustos ayı çalışmaları devam ediyor

İGM ağustos ayı çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Ağustos ayı toplantılarının 2. birleşimi Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Ağustos ayı toplantılarının 2. birleşimi Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti.

Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşen toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. Bolvadin ilçesi Yeni Mahallesi'de bulunan, taşınmaz üzerinde yer alan Bahçelievler İş Merkezi'nin 1. katında bulunan, mülkiyetleri İl Özel İdaresine ait 18, 19 ve 20 bağımsız bölüm numaralı işyerlerinin satılması konusundaki komisyon raporları görüşülerek oy birliği ile kabil edildi. Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesi'ndeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve üzerinde 3 katlı yurt binası bulunan 210 ada 116 parsel numaralı taşınmazın, Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 10 yıl süre ile tahsis edilmesi ve Başmakçı ilçesine bağlı Yaka köyünde bulunan, mülkiyetleri İl Özel İdaresine ait iki adet taşınmazın mesire alanı yapmak amacıyla 10 yıl süre ile tahsis edilmesi konularındaki komisyon raporları oy birliğiyle kabul edildi. - AFYONKARAHİSAR

İGM ağustos ayı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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