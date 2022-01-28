İglo evinin yapımı tam 9 saat sürdü, Eskimoları aratmadılar

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir aile tarafından yapılan İglo evi büyük ilgi gördü. İçine masa koyan aile üyeleri İglo evinin içinde kutlama yaparak çay, kahve içti.

Zonguldak Bahçelievler Mahallesi Funda Sokak'ta ikamet eden Çelik ailesi kentte yağan yoğun kar yağışı sonrası Eskimoları aratmayacak İglo evi yaptı. Yapımı tam 9 saat süren ev mahallenin ilgi odağı oldu. Evin yapımını tamamlayan Çelik ailesi evde kutlama yaparak çay içti.

Eskiden beri böyle şeylere ilgisi olduğunu ifade eden Mehmet Özer Çelik, "Böyle şeylere eskiden beri ilgim var ama o kadar kar yağmıyordu. Bu sefer değerlendirelim dedim eniştemde beni kırmadı. Böyle bir ev yapalım dedik. Toplam 5 kişiyle yaptık ve 9 saat sürdü. Masa kuruduk evin içine sucuk ekmek yapıp yedik. Eskimolar yapıyordu zamanında oradan esinlendim. Evde kalıplar vardı onlarla beraber tuğla şeklinde kutulara üst üste dize dize bu hale getirdik. Biz yaparken komşular bakıyordu. Sonra gelip baktılar ve beğendiler" şeklinde konuştu.

Yağan bu kadar kara değecek bir şey yapmak istediklerini ifade eden Arzum Çelik Bekleviç, "Biz bu igloyu şu sebepten yaptık. Çocuklarımız evde sıkılmıştı. Ben 37 yaşındayım bu zamana kadar böyle bir kar yağışı hiç görmedim. Bu kara yakışan bir şey yapılmalıydı kardeşim iglo yapalım mı dediğinde karar verdik. Çocukların oyuncak kutularını kullanarak böyle bir şey inşa ettik. Amacımız eğlenmekti. Amacımıza ulaştık herkesi bekleriz. Toplam süresi 9 saat sürdü. Yaptıktan sonra ilk olarak bir kutlama yaptık. İçeriye girdik ve ziyafet yaptık. Bütün komşularımız geldi ve hayran kaldılar" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK