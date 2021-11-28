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Iğdırspor Batuhan Karadeniz'in golleriyle güldü

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdırspor Batuhan Karadeniz'in golleriyle güldü

Alagöz Holding Iğdırspor, kendi sahasında karşılaştığı Beyoğluspor'u, uzatma dakikalarında Batuhan Karadeniz'in attığı golle yendi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Alagöz Holding Iğdırspor, kendi sahasında karşılaştığı Beyoğluspor'u, uzatma dakikalarında Batuhan Karadeniz'in attığı golle yendi.

3. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor, ligin 15. haftasında kendi evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile karşılaştı.

Ev sahibi takım, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle halk ozanı Neşet Ertaş'ın "Kadınlar İnsandır Biz İnsanoğlu" sözünün yazılı olduğu pankartla sahaya çıktı.

Iğdır ekibi, sağanak altında oynanan maçı, Batuhan Karadeniz'in 53. ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı.

Iğdır şehir Stadında oynanan maçı, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Alagöz Holding Iğdırspor Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz de tribünden izledi.

Iğdırspor Batuhan Karadeniz'in golleriyle güldü

Iğdırspor Batuhan Karadeniz'in golleriyle güldü

Iğdırspor Batuhan Karadeniz'in golleriyle güldü

Iğdırspor Batuhan Karadeniz'in golleriyle güldü

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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