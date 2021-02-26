Iğdırlı genç, açtığı sergilerle Hocalı Katliamı'nı unutturmuyor

Türkiye-Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesini, acı olayın yıl dönümlerinde açtığı sergilerle unutturmuyor.

Katliamla yaşıt 29 yaşındaki Taşkınsu, Azerbaycanlı ve yabancı gazetecilerce çekilen ve katliamın belgeleri niteliğindeki fotoğraflardan oluşan "Hocalı'ya Adalet" sergisini bu yıl da ziyarete açtı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve vatandaşlar, Iğdır Kültür Merkezi'ndeki sergiyi gezerken duygulu anlar yaşadı.

TÜRKAZDER Başkanı Taşkınsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o dönem Ermeni güçlerince uygulanan insanlık dramını göz önüne sermek amacıyla her yıl bu sergiyi farklı alanlarda düzenlediğini söyledi.

Acı olayı fotoğraflarla gözler önüne serdiklerini aktaran Taşkınsu, "Herkesin Hocalı'yı anlaması ve anlatabilmesi gerektiği inancındayız. Çünkü unutulan soykırımlar mutlaka tekrarlanır. Hocalı Katliamı'nın olduğu yıl benim de doğduğum yıldır. Hocalı katliamının yaşıtı bir genç olarak Hocalı'ya adalet istiyorum. 30 yıl aradan sonra Karabağ toprakları işgalden kurtarıldı ve orada hak tecelli etti. İnşallah bir gün Hocalı Katliamı için de adalet tecelli edecek." diye konuştu.

Sergiyi gezen Nebahat Karadağ da çok duygulandığını belirterek, "Fotoğraflara baktığımızda sanki oradaymışız gibi hislere kapıldım. Allah şehitlerimize rahmet etsin. İnşallah bir daha bu acıları yaşamayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer