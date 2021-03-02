Iğdır Valisi Sarıibrahim: Pandemi devam ediyor, taviz yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Pandemi devam ediyor, taviz yok

02.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:28
Iğdır Valisi Sarıibrahim: Pandemi devam ediyor, taviz yok

IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, mavi listede yer alan Iğdır'da tedbirlerin devam edeceğini belirterek, "Pandemi bitmedi devam ediyor, aldığımız tedbirleri devam ettireceğiz" dedi.

IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, mavi listede yer alan Iğdır'da tedbirlerin devam edeceğini belirterek, "Pandemi bitmedi devam ediyor, aldığımız tedbirleri devam ettireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 'mavi' renk ile düşük risk bulunan iller arasında yer alan Iğdır'da normalleşme adımları atılmaya başladı. Okulların kapılarını açtığı kentte, esnaf da müşterilerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, normalleşme adımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. 

'KONTROL VE DENETİMLER DAHA DA SIKI OLACAK'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen 'Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak' etkinliği kapsamında Kars'tan yola çıkan Türk bayrağını karşılama töreninin ardından açıklamada bulunan Vali Sarıibrahim, vatandaşları alınan tedbirlerden taviz verilmemesi konusunda uyardı. Düşük risk grubunda kalabilmek için hassasiyetin sürdürülmesini isteyen Vali Sarıibrahim, "Denetim ve kontrol noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Kuralları belirleyeceğiz ve mesafeyi aşmayacağız. Denetim ve kontrol konusunda zafiyetin olmaması gerekiyor. Vatandaşlarımız şimdiye kadar verdikleri desteği sürdürmelidir. Pandemi bitmedi hala devam ediyor. Aldığımız tedbirleri devam ettireceğiz. Vatandaşımız kurallara uyup hasasiyet göstermeli ki düşük risk gurubunda kalalım. Bu başarıyı bir yıldır hep birlikte sağladık. Bu başarı sayesinde sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarına, jandarma ve filyasyon ekiplerine teşekkür ediyorum. Fedekarca çalıştılar, emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Kontrol ve denetimler sıkı bir şekilde devam edecek. Kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.


Iğdır Valisi Sarıibrahim: Pandemi devam ediyor, taviz yok
Iğdır Valisi Sarıibrahim: Pandemi devam ediyor, taviz yok
Iğdır Valisi Sarıibrahim: Pandemi devam ediyor, taviz yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Pervin Buldan Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu
Magazin Eda Ece İrem Derici Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Iğdır Valisi Sarıibrahim: Pandemi devam ediyor, taviz yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 18:29:27. #1.15#
title