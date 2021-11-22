Iğdır polisi, üniversite öğrencilerine Çanakkale Şehitliği'ni gezdirdi - Haberler
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Iğdır polisi, üniversite öğrencilerine Çanakkale Şehitliği'ni gezdirdi

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdır polisi, üniversite öğrencilerine Çanakkale Şehitliği'ni gezdirdi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü hayata geçirdiği projeyle 18 üniversite öğrencisine Çanakkale Şehitliği'ni gezdirdi.

ÇANAKKALE (AA) - Iğdır Emniyet Müdürlüğü hayata geçirdiği projeyle 18 üniversite öğrencisine Çanakkale Şehitliği'ni gezdirdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, kentte eğitim gören üniversite öğrencileri için proje başlattı.

Hayata geçirilen projeyle Iğdır Üniversitesine eğitim almak için farklı illerden gelen 18 öğrenci ile akademisyen ve polislerden oluşan bir grup belirlendi.

Gruptakiler daha sonra Çanakkale'ye giderek Çanakkale Şehitliği ve antik kentleri gezdi.

Iğdır polisi, üniversite öğrencilerine Çanakkale Şehitliği'ni gezdirdi

Iğdır polisi, üniversite öğrencilerine Çanakkale Şehitliği'ni gezdirdi

Iğdır polisi, üniversite öğrencilerine Çanakkale Şehitliği'ni gezdirdi

Iğdır polisi, üniversite öğrencilerine Çanakkale Şehitliği'ni gezdirdi

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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