Iğdır Kayısı Cup'ta Heyecan Sona Erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır Kayısı Cup'ta Heyecan Sona Erdi

Iğdır Kayısı Cup'ta Heyecan Sona Erdi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

İlimizde bu yıl ilki düzenlenen, 33 ilden 150 sporcunun katıldığı 'Iğdır Kayısı Cup Tenis Turnuvası' ödül töreniyle sona erdi.

İlimizde bu yıl ilki düzenlenen, 33 ilden 150 sporcunun katıldığı 'Iğdır Kayısı Cup Tenis Turnuvası' ödül töreniyle sona erdi. Çekişmeli geçen maçlar sonunda turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Vali H. Engin Sarıibrahim, turnuvanın sponsoru olan Alagöz Holding'in sahibi Cantürk Alagöz, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan Vali Sarıibrahim, " Iğdır Ovası'nda düzenlenen tenis turnuvasının finalindeyiz. Katılımcılara, sporculara teşekkür ederim. Turnuvanın organizasyonunda ve sporcu çocuklarımıza desteklerinden dolayı Alagöz Holding'e ayrıca teşekkür ediyorum. Seneye daha çok katılımla tekrar burada olmak dileğiyle. Iğdır Ovası'nda, Serhat coğrafyasında sporun, kardeşliğin, barışın yayıldığı ve büyüdüğü günleri görmek istiyoruz. Allah sporcularımızın yollarını ve bahtlarını açık etsin. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mustafa Er Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdır Kayısı Cup'ta Heyecan Sona Erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 01:17:11. #1.15#

title