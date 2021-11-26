Iğdır ile Ağrı'da uçak seferlerine kar ve sis engeli - Haberler
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Iğdır ile Ağrı'da uçak seferlerine kar ve sis engeli

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdır ile Ağrı'da uçak seferlerine kar ve sis engeli

Ağrı ile Iğdır'da sis ve kar yağışı nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

IĞDIR (AA) - Ağrı ile Iğdır'da sis ve Kar yağışı nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

Iğdır genelinde etkili olan kar yağışı ve sis, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndaki uçak seferlerini aksattı.

Kentten Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan 2 uçak seferi, olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal oldu.

Kar ve sis yüzünden Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndaki 2 uçak seferi de yapılamadı.

Öte yandan yoğun sisin etkili olduğu Ağrı Dağı eteklerindeki Pamuk Geçidi ile Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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