IĞDIR (İHA) - Iğdır dağlarında snowboard keyfi

IĞDIR - Iğdır'da 5 arkadaş Iğdır'ın yüksek dağlarından olan Pamuk Dağı'na tırmanıp zirveden kayarak bir ilki başardılar.

Doğunun Çukurovası Iğdır'da kayak merkezinin olmaması kayak severlere engel olmuyor. Iğdır'da Cihad Arslan, Emre Zeyrek, Denizhan Demirsoy, Tolga Yüce ve Oğuz Aygan isimli kayak sever beş arkadaş Snowboard malzemelerini alarak Iğdır'da bulunan 2.639 metre yüksekliğindeki Pamuk Dağına çıktılar. Sabah saatlerinde hazırlıklarını yapıp dağın eteğine giden beş arkadaş burada snowboard malzemelerini sırtlanıp zirveye çıktılar. Yağan kar yağışından dolayı büyük zorluklar ile zirve yapan beş arkadaş zirvede hazırlıklarını yapıp snowboard keyfi yaptılar. Pamuk Dağına tırmanan arkadaşlar daha önce denenmemiş bir şey deneyerek zirveden kayarak bir ilki de başardılar. Beş arkadaşın Iğdır'ın yüksek dağlarından olan Pamuk Dağında yaptıkları snowboard gösterisi adeta nefes kesti.

Iğdır'da bir ilki başarıp Pamuk Dağında snowboard yaptıklarını belirten Oğuz Aygan "Sekiz saat sürdü çıkışımız ve inişimiz. Ara ara tehlikeli kazalar atlatsak da sonuç itibari ile sağlıklı bir şekilde aşağıya inmeyi başardık. Zirve yapıp aşağıya kaydık. Çok mutluyuz. Bizi seven destekleyen bütün arkadaşlara tırmanışımızı armağan ediyoruz" dedi.