Iğdır'da yetiştirilen çiçekler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni süsleyecek

Iğdır Üniversitesinde yetiştirilen 4 türden yaklaşık 100 bin çiçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesini renklendirecek.

Fideleri Yalova'dan temin edilen ve Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'ndeki seralarda yetiştirilen kadife, petunya, zinya ve gazanya türü 100 bin çiçek, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderilmek üzere özenle hazırlandı.

Son kontrollerin yapılmasının ardından tırlara yüklenen çiçekler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Çiçeklerin gönderilmesini takip eden Iğdır Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak seracılık konusunda birçok firmayla rekabet eder konuma geldiklerini söyledi.

Külliye çevresindeki süs bitkilerinin yetiştirilmesiyle ilgili sundukları teklifin kabul edildiğini belirten Alma, "100 bin çiçeğimiz Külliye'ye ulaşmak üzere yola çıktı. Çiçek fidelerini Yalova'dan temin ettik. Ürettiğimiz bu çiçeklerin kalitesi farklı, sürgün verebilen ve kış aylarına kadar dayanabilen özelliğe sahipler. Her bir türün 27'ye yakın tipi var. Zengin türlere sahip çiçeklerimiz Külliye'yi süsleyecek." dedi.

Alma, üniversitesinin tarım alanında çok sağlam altyapısı olduğuna dikkati çekerek, bu yıl üniversite kampüsünde kurdukları serada çiçek yetiştirmeye başladıklarını aktardı.

Üniversitenin giderlerini karşılayacak şekilde altyapılar oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Alma, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halı üretimine de başladık. Şu an Almanya'ya kadar halı ihraç ediyoruz. Tuz lambası üretiyoruz. Yine kök boyayla boyanmış doğal ahşap oyuncaklar üretiyoruz. Hayvan Hastanesi kurarak ameliyatlara başladık. Aynı zamanda Güneş Enerjisi Santralinde elektrik ihtiyacımızı karşılayarak gelir elde ediyoruz. Kısacası üniversite olarak gittikçe kendi giderimizi karşılayarak, devletimize yük olmamaya gayret ediyoruz."

Kaynak: AA