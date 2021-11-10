Iğdır'da ilkokul öğrencileri 'Hepimiz Atatürk'üz' dedi - Haberler
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Iğdır'da ilkokul öğrencileri 'Hepimiz Atatürk'üz' dedi

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel
Iğdır'da ilkokul öğrencileri 'Hepimiz Atatürk'üz' dedi

IĞDIR'ın Melekli beldesindeki ilkokul öğrencileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kayısı bahçesinde andı.

IĞDIR'ın Melekli beldesindeki ilkokul öğrencileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kayısı bahçesinde andı. Atatürk tişörtlü ve maskeli öğrenciler, sararmış yapraklar arasında şiirler okuyup oratoryo sahneledi.

Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83'üncü yıl dönümünde, farklı bir etkinlikle andı. Sınıf öğretmenleri Özkan Oğan, Okul Müdürü Oktay Maral ile birlikte kayısı bahçesine giden öğrenciler, Atatürk fotoğrafları baskılı tişörtleri ve maskeleriyle şiirler okudu, oratoryo sahneledi ve "Hepimiz Atatürk'üz" diye seslendi.

Sınıf öğretmeni Özkan Oğan, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde kayısı bahçesinde, ağaç yaprakları arasında öğrencilerimizle birlikte andık. Hüzün içindeyiz, her sonbahar nasıl hüznü uyandırıyorsa, her 10 Kasım geldiğinde hepimizde hüzün oluşuyor. 83 yıl değil 183 yıl geçse de biz Atatürk'ü aynı hasretle ve özlemle anacağız" dedi.

Okul Müdürü Oktay Maral ise "Mustafa Kemal Atatürk'ü 83'üncü ölüm yıl dönümünde öğrencilerimizle birlikte şiirler okuyarak, oratoryoyla andık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacağımıza öğrencilerimiz ve eğitim camiası olarak söz veriyoruz" diye konuştu.


Iğdır'da ilkokul öğrencileri 'Hepimiz Atatürk'üz' dedi

Iğdır'da ilkokul öğrencileri 'Hepimiz Atatürk'üz' dedi

Iğdır'da ilkokul öğrencileri 'Hepimiz Atatürk'üz' dedi

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