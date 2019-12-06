Iğdır'da evinde kalaşnikof bulunan kişi gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Iğdır'da evinde kalaşnikof bulunan kişi gözaltına alındı - Haber

Iğdır'da evinde kalaşnikof bulunan kişi gözaltına alındı

Iğdır'da, evinde kalaşnikof tüfek bulunan bir kişi gözaltına alındı.

06.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:26
Iğdır'da evinde kalaşnikof bulunan kişi gözaltına alındı

'da, evinde kalaşnikof tüfek bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Komutanlığı ekipleri, Hoşhaber beldesinde N.G'ye ait eve operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda bir kalaşnikof tüfek ile tüfeğe ait 5 şarjör ve 138 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.G, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler