Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.
09.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:03
Iğdır'da askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif yaralandı.
Türkiye-Ermenistan sınırında devriye faaliyeti sürdüren Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına ait pikap, Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında devrildi.
Kazada araçtaki 6 asker yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA