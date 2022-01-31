Iğdır'da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi - Haberler
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Iğdır'da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Özkan Aydın - Güncel
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Iğdır'da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi

IĞDIR'da jandarma tarafından yapılan operasyonda Osmanlı dönemine ait 28 sikke ile kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'da jandarma tarafından yapılan operasyonda Osmanlı dönemine ait 28 sikke ile kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Iğdır Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri operasyonda, 1 kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 sikke, 3 gram reçine esrar ile 8,8 gram metamfetamin ele geçirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.


Iğdır'da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi

Iğdır'da 28 adet Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Jandarma, Osmanlı, Iğdır, Güncel, Haber

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