Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı IĞDIR'ın HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındı.

IĞDIR'ın HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındı.

Iğdır'da 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş ile HDP Meclis Üyesi ve eş başkan Eylem Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Saat 05.00 sıralarında Belediye Başkanı Akkuş'un evine giden jandarma ve polis, arama yaptı. Aynı saatlerde güvenlik güçleri Akkuş'a ait iş yerleri ve belediyedeki makam odasını da aradı. Yaşar Akkuş, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaşar Akkuş'un, geçen yıl Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Akkuş'un Ağrı Doğubayazıt Eliköy mevkisinde güvenlik güçlerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyonu engellemek amacıyla yapılan 'canlı kalkan eylemlerine' katılmak, kendisine ait sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü sahiplenici ve destekleyici paylaşımlar yapmak, terörist cenazelerine katılarak terör örgütünün bölücü nitelikteki basın açıklamalarında yer almak, terörün finansmanına yönelik eylemlerinin bulunmak ve belediye başkanı olduğu dönemde silahlı terör örgütü PKK/KCK ile yoğun irtibat ve iltisak içerisinde faaliyet göstermek suçlarını işlediği belirtildi.

Akkuş'un hakkındaki bu suçlamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA