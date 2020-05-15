Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı

IĞDIR'ın HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındı.

Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı
15.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:26

IĞDIR'ın HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındı.

Iğdır'da 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş ile HDP Meclis Üyesi ve eş başkan Eylem Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Saat 05.00 sıralarında Belediye Başkanı Akkuş'un evine giden jandarma ve polis, arama yaptı. Aynı saatlerde güvenlik güçleri Akkuş'a ait iş yerleri ve belediyedeki makam odasını da aradı. Yaşar Akkuş, Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaşar Akkuş'un, geçen yıl Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Akkuş'un Ağrı Doğubayazıt Eliköy mevkisinde güvenlik güçlerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyonu engellemek amacıyla yapılan 'canlı kalkan eylemlerine' katılmak, kendisine ait sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü sahiplenici ve destekleyici paylaşımlar yapmak, terörist cenazelerine katılarak terör örgütünün bölücü nitelikteki basın açıklamalarında yer almak, terörün finansmanına yönelik eylemlerinin bulunmak ve belediye başkanı olduğu dönemde silahlı terör örgütü PKK/KCK ile yoğun irtibat ve iltisak içerisinde faaliyet göstermek suçlarını işlediği belirtildi.

Akkuş'un hakkındaki bu suçlamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla silahlı terör örgütüne üye olma ve terörün finansmanını sağlama suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı Haber
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Haber
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı Haber
Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak Haber
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e 'Aracı' eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Genç kıza sözlü saldırıda bulunan şahıs, kızın sığındığı marketin camını kırdı
Genç kıza sözlü saldırıda bulunan şahıs, kızın sığındığı marketin camını kırdı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Süreyya Önder Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sinem Kobal Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Michael Jackson
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Çocuk Futbol Kayseri
Şu an buradasınız: Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 09:38:14. #1.14#
title