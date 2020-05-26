IĞDIR Ağrı dağında bayramlaşma
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IĞDIR Ağrı dağında bayramlaşma

Ağrı dağında bayramlaşmaIĞDIR Valisi Enver Ünlü, Ağrı Dağı Korhan Yaylası'ndaki karakolu ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı.

26.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:10

Ağrı dağında bayramlaşma

IĞDIR Valisi Enver Ünlü, Ağrı Dağı Korhan Yaylası'ndaki karakolu ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı. Tank atışlarında hedefi vuran askerleri tebrik eden Vali Ünlü, eski tankçı olduğunu hatırlatarak memnun olduğunu söyledi.

Vali Enver Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramis Murat Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile birlikte Ağrı Dağı 2100 metrede kurulan Korhan Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Jandarmayla bayramlaşan Vali Ünlü, şeker ikramında bulundu. Karakolda görevli jandarmalar Vali Ünlü'nün ziyareti anısına tank atışı yaptı. Tank atışlarını dürbünle izleyen Vali Ünlü, hedefi vuran jandarmaları tebrik etti. Eski bir tankçı olduğunu söyleyen Vali Ünlü, "Ziyadesiyle mutlu oldum" dedi. Vali Ünlü ve beraberindekiler daha sonra Suveren Jandarma yol kontrol noktası ile Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican Sırın Kapısı'nda görev yapan askerlerin bayramını da kutladı.

IĞDIR Ağrı dağında bayramlaşma

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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