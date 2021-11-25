İGART Sanat Projeleri Yarışması'na 31 Aralık'a kadar başvurulabilecek

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, kültür ve sanatın buluşma noktası İGART Sanat Projeleri Yarışması'na başvuruların 31 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili videolu paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Genç Sanatçılar, Avrupa'nın en iyi havalimanına eserinle renk katmaya hazır mısınız? 35 yaş altı tüm katılımcılara açık. Bireysel veya grup olarak katılma imkanı. 1.000.000 lira telif ödülü. Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, sanatçıların tekliflerine açılan M1-Terminal Metro Bağlantı Yolu Viyadük Alt Yüzey Tavan Projesi ile ilgili link de yer aldı.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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