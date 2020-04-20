İGA, üçüncü pist için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurusunu yaptı
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İstanbul, CEO

İGA, üçüncü pist için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurusunu yaptı

İGA, üçüncü pist için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurusunu yaptı İstanbul Havalimanı üçüncü pisti için İGA'dan SHGM'ye resmi başvuru Türk sivil havacılığını küresel ölçekte üst sıralara taşıyan İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pist hazırlıklarında sona yaklaşıldı.

20.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:46
İGA, üçüncü pist için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurusunu yaptı

İGA, üçüncü pist için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurusunu yaptı

İstanbul Havalimanı üçüncü pisti için İGA'dan SHGM'ye resmi başvuru

İSTANBUL - Türk sivil havacılığını küresel ölçekte üst sıralara taşıyan İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pist hazırlıklarında sona yaklaşıldı. 18 Haziran'da üçüncü bağımsız pistin uçuşa hazır olacağına dair başvuru ise havalimanı işletmecisi İGA tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne resmi olarak yapıldı.

Açıldığı ilk yılda küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pist hazırlıklarında sona yaklaşıldı. 18 Haziran'da hizmete alınacak üçüncü bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı olacak.

İç hat taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak

İstanbul Havalimanı Terminali'nin doğusunda yer alan üçüncü pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inmiş olacak. Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci "End-Around Taksi Yolu" da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş kalkış yapılan İstanbul Havaliman'ında, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak.

Günlük ortalama 2 bin 800'den fazla iniş kalkışa izin verilebilecek

Diğer 2 bağımsız pistler gibi CAT III (kategori 3) olarak hizmet verecek üçüncü pist faaliyete geçtiğinde İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120'ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800'den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek.

"İstanbul Havalimanı'ndaki yolculuk deneyimini yukarılara taşımak için durmaksızın çalışıyoruz"

İstanbul Havalimanı üçüncü pistinin 18 Haziran'da uçuşa hazır hale geleceğini vurgulayarak çalışmalar hakkında bilgi veren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Havacılık sektörü açısından zorlu bir yıl geçiriyoruz ancak İstanbul Havalimanı'ndaki yolculuk deneyimini en üst noktaya taşımak için zorunlu olan bu arayı fırsat olarak görüyoruz. Geçtiğimiz birkaç ay yaşadığımız durağanlığı çabuk atlatacağımızı öngörüyoruz. Burada yeni pistimiz de bizi destekleyecektir. 3. pistimizin 18 Haziran 2020 tarihinde uçuşa hazır olacağına dair başvurumuzu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yaptık. İnşaatın tüm süreçlerinde olduğu gibi bu fazı da zamanında tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Operasyon süresince eleştirildiğimiz iç hat taksi sürelerinde çok ciddi azalmalar olacak. Böylece tüm yolcularımız, İstanbul Havalimanı'nda kusursuz bir müşteri deneyimi yaşayacak. Konfor ve zaman tasarrufuyla hizmet kalitesi iddiamızı da zirveye taşıyacağız. Özellikle altını bir kez daha çizmek isterim ki; İstanbul Havalimanı Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı ve ülkemizin en önemli ekonomik varlığıdır. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olacaktır" diye konuştu.

İGA, üçüncü pist için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurusunu yaptı

Kaynak: İHA

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