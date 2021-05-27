İGA, İstanbul Havalimanı yolunu rengarenk boyadı

İstanbul Havalimanı işletmecisi (İGA), yolcularını Filli Boya'nın renkleriyle bezenmiş "Türkiye'nin en uzun" grafitisiyle karşılıyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi (İGA), yolcularını Filli Boya'nın renkleriyle bezenmiş "Türkiye'nin en uzun" grafitisiyle karşılıyor.

İGA'nın twitter hesabından, "Pandemi de olsa hayatın renklerinden asla vazgeçmiyoruz! #İstanbulHavalimanı'na gelen yolcularımızı, @filliboya renkleri ile hayat bulan Türkiye'nin en uzun tek parça grafiti çalışması ile rengarenk karşılıyoruz." açıklaması yapıldı.

Filli Boya'nın kurumsal sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da "İlham veren renklerimizle İstanbul Havalimanı yolu üzerinde bulunan duvarda Türkiye'nin tek parça en uzun grafiti çalışmasına imza attık. @igairport." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ