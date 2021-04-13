İftar öncesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda yardımı

Adana'da Ramazan ayının ilk gününde iftar öncesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda yardımı yapıldı.

Adana'da Ramazan ayının ilk gününde iftar öncesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda yardımı yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle toplu iftar ve sahur programları yasaklandı. Yüreğir Belediyesi de geleneksel olarak düzenlediği iftar çadırının yerine bu sene ihtiyaç sahiplerine iftar öncesi sıcak yemek ve gıda kolisi yardımı yapmaya başladı.

Yüreğir ilçesinde bulunan Güney Adana Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, her gün iftar öncesi kayıtları bulunan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek. Sıcak yemeğin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı da yapılacak.

Tahsilli Mahallesi'ndeki sıcak yemek dağıtımı sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Biz Yüreğir Belediyesi olarak her gün aşevimizden 2 bin 500 ihtiyaç sahibi hemşehrimize sıcak yemek dağıtıyoruz. Gıda kolisi dağıtımımız devam ediyor. İftara kadar inşallah aşevinden çıkan günlük yemeğimizin dağıtımı devam edecek. Başka bir ekibimiz de şu anda gıda kolisi dağıtıyor. İnşallah bu sayıyı daha da arttıracağız. Hayırseverlerle görüşüyoruz. Belediye olarak onların yardımlarının dağıtılmasına da öncülük ediyoruz. Umarım bu Ramazan ayında Yüreğir'de hiç kimse iftarda aç kalmaz. Herkesin sofrasında çorbası kaynar. Bu konuda belediye olarak göreve geldiğimiz günden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Kimsenin aç kalmadığı bir ilçe olma hayalimiz var"

Ramazan ayında kimsenin aç kalmaması için çabaladıklarını belirten Kocaispir, "Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurulmayacak ama biz buradaki açığı yemekleri bizzat vatandaşlarımızın evine götürerekten gidermek istiyoruz. İnşallah aç ve açıkta kimsenin kalmadığı bir ilçe olma hayalimiz var. İnşallah bu konuda başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

"Allah razı olsun"

İhtiyaç sahibi Durdane Çetinkaya ise evinde yemek yapamadığını, belediyenin hizmetinden memnun olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Allah razı olsun. Allah gönlünüze göre versin. Evde yemek yapamıyorum. Belediyeden Allah razı olsun. Herkese Allah uzun ömürler versin" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı