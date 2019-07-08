İfadeye çağrılan eski Kırgız lider Atambayev'den rest: Bu sirkte oynamayacağım

İfadeye çağrılan eski Kırgız lider Atambayev'den rest: Bu sirkte oynamayacağım

Kırgızistan'da görevdeki Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve selefi Almazbek Atambayev arasında gerilim tırmanıyor. Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma birimi tarafından tanık sıfatıyla sorgulamak üzere polis merkezine çağırıldı.

İfadeye çağrılan eski Kırgız lider Atambayev'den rest: Bu sirkte oynamayacağım

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve selefi Almazbek Atambayev arasında gerilim tırmanıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma birimi tarafından tanık sıfatıyla sorgulamak üzere polis merkezine çağrıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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