İfadeye çağrılan eski Kırgız lider Atambayev'den rest: Bu sirkte oynamayacağım
Kırgızistan'da görevdeki Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve selefi Almazbek Atambayev arasında gerilim tırmanıyor. Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma birimi tarafından tanık sıfatıyla sorgulamak üzere polis merkezine çağırıldı.
Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve selefi Almazbek Atambayev arasında gerilim tırmanıyor.
Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma birimi tarafından tanık sıfatıyla sorgulamak üzere polis merkezine çağrıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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