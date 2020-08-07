İEÜ ve PwC'den eğitime destek için örnek iş birliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İEÜ ve PwC'den eğitime destek için örnek iş birliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi, öğrencilerin staj imkanını geliştirmek ve uluslararası isimlerden ders almalarını sağlamak amacıyla, dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firmalarından PwC ile iş birliği gerçekleştirdi.

İEÜ ve PwC'den eğitime destek için örnek iş birliği
07.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:27

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi, öğrencilerin staj imkanını geliştirmek ve uluslararası isimlerden ders almalarını sağlamak amacıyla, dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firmalarından PwC ile iş birliği gerçekleştirdi.

Yapılan anlaşmayla birlikte PwC firması, İEÜ Muhasebe ve Denetim Bölümü öğrencilerine öncelikli staj ve iş olanağı sağlayacak. Ayrıca, müfredatta yer alan bazı dersler, firmanın yurt dışındaki ofislerinde de görev yapan üst düzey yöneticiler tarafından verilecek. Muhasebe ve denetim alanında birçok bilimsel çalışmaya imza atan İEÜ, PwC yetkilileri ile ortak projeler hayata geçirecek. Öğrencilere, mezun olmadan iş dünyasıyla tanışma fırsatı sunan iş birliğine ilişkin protokol, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve PwC Şirket Ortağı Mehmet Karakurt tarafından imzalandı. İEÜ Mütevelli Heyet Salonu'nda yapılan törene İEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Levent Eren ve Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı ve akademisyenler de katıldı.

Öğrencilerimiz için fırsat

Törende konuşan Prof. Dr. Aşkar, çok önemli bir iş birliğine imza attıklarına dikkat çekerek, "Bu iş birliği, öğrencilerimizin üniversitemizde edindiği akademik bilgileri uygulamaya geçirme imkanı bulması ve sektör tecrübesi olan isimlerle tanışarak kendilerini geliştirmesi açısından çok değerli. Bizler, öğrencilerimizin diploma almayı beklemeden iş hayatına entegre olması, kendilerine uygun sektör ve alanları deneyimlemesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de gençlerimizin önünü açıyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Sektöründe kendini kanıtlayan PwC ile gerçekleştirilen iş birliği de bunun en güzel örneklerinden biri. Önümüzdeki süreçte hem yurt dışı hem de yurt içindeki firmalarla iş birliği yaparak, öğrencilerimize sağladığımız imkanları geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yakından takip ettiğimiz bir üniversite

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile bugüne kadar birçok ortak çalışma yaptıklarını vurgulayan PwC Şirket Ortağı Mehmet Karakurt ise, "İzmir Ekonomi Üniversitesi, kendini hızla geliştiren, bizim çok önem verdiğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir üniversite. Üniversiteden mezun olan birçok genci, firmamızda işe aldık. Sadece İzmir değil, Ankara ve İstanbul ofisimizde de görev yapan İzmir Ekonomili arkadaşlarımız var. Hepsinden çok memnunuz. Daha önce de üniversiteye gelerek, birçok derse katıldım. İmzalanan protokolle, uzun süredir devam eden ilişkimizi belirli bir çerçeve içine aldık. İki kurumun bir araya gelmesi, birçok ortak çalışmanın hayata geçmesine de zemin hazırlayacak" diye konuştu.

Fakültemiz her daim önde

Dekan Prof. Dr. Çangarlı ise, "Fakültemiz bünyesindeki tüm akademisyenlerimiz, sektör tecrübesi olan, alanına hakim ve tanınan isimlerden oluşuyor. Bunun tüm avantajlarını öğrencilerimize yansıtıyoruz. Pandemi sürecinde dahi, sektörünün lider isimlerini üniversitemizin teknolojik altyapısı sayesinde öğrencilerimizle buluşturduk. Sadece akademik eğitimle sınırlı kalmıyor; gençlerimizin ufkunu açan, çevre edinmelerini sağlayan adımlar atıyoruz. Bu anlayışımızın vazgeçilmez bir sonucu olarak, iş birliklerini de çok önemli buluyoruz. PwC ile sağlanan birliktelik, bizleri daha da güçlendirecek, öğrencilerimizi bir adım öne çıkaracak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Magazin
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız Ekonomi
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu...
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum Politika
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım 3. Sayfa
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Ekonomi
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Arduç Hande Erçel Kenan Doğulu Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül
Daha Fazla Beyrut Ağustos Beşiktaş Caner Erkin
Şu an buradasınız: İEÜ ve PwC'den eğitime destek için örnek iş birliği - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 12:17:55. #1.14#
title