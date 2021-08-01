İETT zam 2021 ne zaman uygulanacak? 2021 İETT zammı detayları...

İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zammın ardından İstanbulkart'ın kullanıldığı toplu ulaşım araçları otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretlerine de zam geldi. Bu kapsamda İETT zam 2021 ne zaman uygulanacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.

İETT zam 2021 ne zaman uygulanacak? sorusunun yanıtı ulaşım araçlarına yapılan zam haberlerinin ardından merak edilen konular arasında yer aldı. İstanbul'da toplu ulaşım zammı kararı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce alınan karar sonrası otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretlerine de zam geldi. Toplu ulaşım zammı sonrasında binlerce kişi toplu taşıma zammını merak ediyor.

İETT ZAM 2021 NE ZAMAN UYGULANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi sebeplerden ötürü ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi. Toplantıda, ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılması kararlaştırılırken, değerlendirmeler sonucunda ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı. Ancak uygulamanın ne zaman işleme konulacağı henüz detaylandırılmadı.

Okul ve personel servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 19.01 artış yapılması önerildi. Esnaf odası temsilcisi söz alarak yüzde 22 zam yapılmasını istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, bir ebeveyn olarak yüzde 15'i geçmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. 3 öneri de ayrı ayrı oylandı.

Oylama sonucunda servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. 271 TL olan 0-1 kilometre arası 311,65 TL'ye yükseltilmiş oldu, diğer kademelere de aynı oranda zam oran uygulandı.

İETT YENİ ÜCRET TARİFESİ 2021!

Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla;

3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye,

1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

ÖĞRENCİ VE AYLIK AKBİL NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ücretlerine zam geldi. Gelen son açıklamayla ulaşıma yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı. Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira, 50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.

MAVİ KART NE KADAR 2021?

Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira,

50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak.