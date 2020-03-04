04.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:32

Beyoğlu'nda otobüs durağından yolcu alırken İETT otobüsünün motorunda çıkan yangın söndürüldü.

Gümüşsuyu Caddesi'nde otobüs durağından yolcu alan 34 COS 30 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şoför tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: AA

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