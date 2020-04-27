Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu İstanbul'da kırmızı ışıkta duramayan bir araç, önündeki İETT otobüsüne çarparak Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu. Otomobil askıda kalırken, içerisindeki iki kişi yaralı olarak kurtuldu.

Fatih Aksaray'da kırmızı ışıkta duramayan otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçan otomobil askıda kalırken otomobil içerisindeki 2 kişi yaralandı. ÇARPMANIN ETKİSİYLE ÇARŞIYA UÇTU Kaza saat 07.40'ta Aksaray Yeraltı Çarşısı önünde meydana geldi. S.Y. idaresindeki otomobil kırmızı ışıkta duramayarak Laleli istikametinden gelen E.B. idaresindeki 34 BL 8038 idaresindeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yeraltı çarşısı girişinde askıda kaldı. 2 KİŞİ YARALANDI Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi ayakta tedavi ederken askıda kalan otomobil çekici ile çıkarıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme çalışma başlattı. Öte yandan çevrede bulunan kalabalık, kazayı film gibi izledi. Kaynak: İHA