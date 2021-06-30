İETT otobüsünde yılan paniği
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İETT otobüsünde yılan paniği

İETT otobüsünde yılan paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer Ayazağa'da İETT şoförü, otobüsün kapısındaki demirliklere sıkışan yılanı sopayla alarak çayırlığa bıraktı.

Sarıyer Ayazağa'da İETT şoförü, otobüsün kapısındaki demirliklere sıkışan yılanı sopayla alarak çayırlığa bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Ayazağa'da meydana geldi. Durakta duran İETT otobüsünün kapısındaki demirlere sıkışan yılanı fark eden yolcular durumu şoföre haber verdi. Şoför otobüsün orta kapısına sıkışan yılana sopayla müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan yılan çayırlık alana atılırken, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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