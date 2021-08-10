İDSO, "Beethoven Akşamı" konserinde müzikseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Beethoven'ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla İstanbul Arkeoloji Müzesi Bahçesinde müzikseverlerin karşısına çıktı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Beethoven'ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla İstanbul Arkeoloji Müzesi Bahçesinde müzikseverlerin karşısına çıktı.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaz Konserleri" kapsamında gerçekleştirilen "Beethoven Akşamı" konserinde şef Hasan Niyazi Tura'nın yönetimindeki orkestraya kemanıyla solist Jülide Yalçın eşlik etti.

Şef Hasan Niyazi Tura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Haydn ve Mozart'ın eserlerini çaldıklarını, bu programı da klasik müziğin en büyük mihenk taşlarından Beethoven'a ayırdıklarını söyledi.

Tura, "Viyana klasikleri tabir ettiğimiz üçlünün üçüncü ayağı da Beethoven. Onu da bu şekilde tamamlamış olacağız. Bu pandemi süreci boyunca tabii ki izleyicilerimiz konser salonlarından mahrum kaldılar, biz de onlardan mahrum kaldık. Şimdi bu konserdeki, bu programdaki amacımız onlarla bu özlemi gidermek." dedi.

Solist Jülide Yalçın ise doğal afetlerin yaşandığı günlerde müziğin doğaya şifa olması temennisini dile getirdi.

Beethoven'ın sağırlığı başladığında yazdığı eserinin inanılmaz bir melodiye sahip olduğunu belirten Yalçın, "Olağanüstü bir tema ve sağır olarak nasıl yazmış böyle bir temayı inanamıyorsunuz. Doğaya şifa olsun diyorum. Yaptığımız müzik insanlığa ve ülkemize güzellikler katsın. Müziğimizle bu güzel geceyi hep beraber yaşayalım." diye konuştu.

Orkestra konserde, Beethoven senfonilerinin seçili bölümlerinin yanı sıra keman ve orkestra için bestelediği "Romance"ı da yorumlayarak dinleyicilerin beğenisine sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt