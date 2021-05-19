İdolü Yılmaz Güney
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İdolü Yılmaz Güney

İdolü Yılmaz Güney
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Mehmet Küçükyılmaz (30) inşaat mühendisi olmasına rağmen çocukluğundan bu yana aşık olduğu oyunculuğa gönül verdi.

Sinematek Oyunculuk Okulu'da özel dersler aldıktan sonra "Gülperi" dizisinde Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen ile kameralar karşına geçti. Küçükyılmaz, ardından "İblis Esir-i Beden, Arka Sokaklar" gibi birçok film ve dizide rol aldı. Çekimleri Ankara'da gerçekleşen ve 15 Temmuz gecesinde şehit düşen 7 özel hareket polisinin hikayesinin anlatıldığı "7 Melek" filminde çaycı Cesur karakterine hayat verdi.

Sanatçılık bizlere lütuf

Filmin, temmuz ayında vizyona girmesi bekleniyor. Küçükyılmaz, ardından "Petrol Sevdası" isimli televizyon filminde Nejdet karakterini canlandırdı. Kendine hemşerisi olan Yılmaz Güney"i örnek alıp onun çizgisinde yürümek isteyen oyuncu Küçükyılmaz şunları söyledi: "Yılmaz Güney filmleri ile büyüdüm ve oyunculuğunu ve sanatçı kişiliğini kendime örnek aldım. Yılmaz Güney'de benim gibi Siverek'li, sanatçılık sanırım doğduğumuz toprakların bizlere bir lütfu. En büyük hayalim onun gibi eşsiz bir oyuncu olmak."

Kaynak: Snob Magazin

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