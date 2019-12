İDOB, Zorlu PSM'de yeni yıl konseri verdi

30.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:03

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Yeni Yıl Konseri"yle Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Murat Kodallı'nın şefliğini üstlendiği orkestrada, solist olarak Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ufuk Toker yer aldı.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Yıl Konseri'ni aynı repertuvarla 3 ve 4 Ocak'ta Kadıköy Süreyya Operası'nda da sahneleyeceklerini söyledi.

Arıkan, İDOB'un her yıl yeni yıl konserlerine özenle hazırlandığına dikkati çekerek, "Bu yıl da genç solistlerimiz var. Aynı zamanda çocuk koromuz var ve çocuk koromuz olunca muhteşem bir elektrik ortaya çıkıyor." dedi.

Konserde yaklaşık 70 kişilik bir orkestranın sahne aldığını belirten Arıkan, şöyle devam etti:

"Çok genç, fakat deneyimli solist sanatçılarımız var. Onları aynı sahnede tecrübeli sanatçılarla harmanlayarak, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. İDOB, bu anlamda aynı zamanda gençler için bir stüdyo."

Arıkan, yıl başından sonra sezonun yoğun bir programla geçeceğine işaret ederek, "Birçok baş yapıt var. Çok yakında 'Faust', 'Don Pasquale', 'Falstaff' ve 'The Rake's Progress' girecek ve daha neler neler var. Balede de hakeza sürprizler var. Bugüne kadar hiç sahnelenmemiş eserler gelecek." diye konuştu.

"Müziksiz kalmayın"

Arıkan, yeni yıla dair bir mesajda vererek, şunları kaydetti:

"Müziksiz kalmayın diyorum. Çünkü müzik fakirin, zenginin, okumuşun ve okumamışın, dil, din, mezhep aklınıza ne geliyorsa insanları birbirinden ayıran her şeyin birleştiricisidir. Onun için müziksiz kalmayın."

Yoğun ilgi gösterilen konserde, İDOB Orkestrası aralarında Johann Strauss'un "Ouvertüre", Charles Gounod'un "Marguerite" ve Leonard Bernstein'in "Glitter and Be Gay" eserinin bulunduğu 15 parça seslendirdi.

Şahin Dedemen yönetiminde İDOB çocuk korosu da konserde, "Hoş Geldin Yeni Yıl", "Mutlu Bir Yılın Özlemi", "We Wish You a Merry Christmas" ve "Jingle Bells" eserlerini yorumladı.

Kaynak: AA