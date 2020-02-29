İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

29.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:00
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

(İDO) ve Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Marmara bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 29 Şubat günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde: Bandırma-Yenikapı-Bostancı 09: 30 seferi, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: Saat 08.00 Bursa () - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.

(Zafer Peker/İHA)

Kaynak: İHA

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