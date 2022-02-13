İdo Tatlıses kimdir? İdo Tatlıse kaç yaşında ve nereli? İdo Tatlıses hayatı…

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İDO TATLISES KİMDİR?

İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı'dır. Gerçek adı İbrahim'dir. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu olan İbrahim'in ismi kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo mahlası takılmıştır. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamlamıştır.İş hayatına babası İbrahim Tatlıses'e ait olan Tatlıses Tv'de başlayan İdo Tatlıses 2013 yılında Dj'lik ve Tatlıses Kebap işletmesinde görev yapmaya başlamıştır. Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde tamamlayan İdo mezuniyetinin ardından Amerika Boston'da sayılı müzik okullarından Berklee'ye giderek 15 ay müzik eğitimi almıştır. Müziğe ilgisi olan bir ailede büyümesinin de etkisiyle müzik sektörüne atılan İdo, 2014 yılında Sonsuz Teşekkürler adlı single ile müzik dünyasına ilk adımını atmıştır. Dönemin en hit parçaları arasına giren single bu alandaki başarısının en büyük ispatı olmuştur. İdo Tatlıses daha sonra Satır Satır isimli ikinci singlenı piyasaya sunmuştur. 2015 yılında ise Kaç kere ve Aşk Bunun Adı isimli şarkılara klip çekmiştir. 2016 yılında televizyon dünyasına da atılan İdo, ilk olarak Mc Donald's'ın reklam yüzü olmuştur. Ardından Show Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Kapıda dizisinde rol almıştır.

İDO TATLISES ALBÜMLERİ

Sonsuz Teşekkürler (2014)

Çünkü (2021)

Single'ları :

"Satır Satır" (2014)

"Kaç Kere" (2015)

"Marifet" (2015)

"İşimi Bilirim" (2016)

"Ya Da Boşver" (2017)

"Sen" (2018)

"Bileklerime Kadar Acıyo" (2018)

"Olmadı" (2019)

"Buluşacaktık" (2020)

"Kehanet" (2021)

"Yağmurlar" (2022)

İDO TATLISES KAÇ YAŞINDA?

İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. İdo Tatlıses 30 yaşındadır.

İDO TATLISES INSTAGRAM HESABI NE?

İdo Tatlıses Instagram hesabı "idotatlises" kullanıcı adıdır ve 784 bin takipçisi vardır.

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