- İdlib'te Htş Protesto Edildi

- İdlib'te Htş Protesto Edildi

- İdlib'te HTŞ protesto edildiİDLİB - İdlib halkı, Heyet Tahrir eş-Şam örgütünü protesto etti.

09.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:15
- İdlib'te Htş Protesto Edildi

- 'te HTŞ protesto edildi

İDLİB - İdlib halkı, Heyet Tahrir eş-Şam örgütünü protesto etti. Bütün şehirde sokaklara dökülen protestocular, Heyet Tahrir eş-Şam'ın İdlib'ten çıkmasını istiyor.

Suriye'nin İdlib kentinin güneyindeki Maaret en-Numan'da yüzlerce Suriyeli, Heyet Tahrir eş-Şam örgütüne karşı protesto gösterisi düzenleyerek karşıt sloganlar attı. Protestocular, tüm ekonomik ve diğer faaliyetlerin HTŞ'nin elinde bulunduğunu belirterek, İdlib'den çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - İdlib'te Htş Protesto Edildi
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