Son dakika... Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
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Son dakika... Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı

03.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:52
Son dakika... Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı

Son dakika haber: SURİYE'nin İdlib kentinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel (29), memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi.

SURİYE'nin İdlib kentinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel (29), memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi. Fatma Vural, şehit ağabeyini üniformasını giyerek asker selamıyla uğurladı.

Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel, 31 Ocak'ta Suriye'nin İdlib kentinde Ebu Zahir tren yolunda, gerginliği azaltma bölgesinde teröristlerin saldırısı sonrası yaralandı. Hatay Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demirel, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Demirel'in cenazesi hastane morgundan alınarak askeri uçakla memleketi Kayseri'ye getirildi. Demirel için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesindeki baba ocağında helallik alındı.

Daha sonra Kızılören mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,  AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, şehit Demirel'in babası Hacı, annesi Hatice, eşi Merve, 3 kardeşi ve çok sayıda vatandaş katıldı.ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Cenaze namazı öncesi şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit ağabeyinin üniformasını giyerek cenazeye katılan Fatma Vural, "Ağlayıp o hainleri sevindirmeyeceğim. Canım kardeşim. Kurban olurum sana" dedi. Fatma Vural, asker selamı vererek ağabeyini son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Demirel'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Son dakika... Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
Son dakika... Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
Son dakika... Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
Son dakika... Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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