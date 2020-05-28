İdlib şehidi Teğmen Tatar, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
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İdlib şehidi Teğmen Tatar, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Teğmen Tatar, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Canbert Tatar, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

28.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:17

İdlib şehidi Teğmen Tatar, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ - Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Canbert Tatar, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Suriye'nin İdlib bölgesinde yola önceden döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi nedeniyle Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar, şehit düştü.Şehidin naaşı memleketi Elazığ'a helikopterle getirilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bugün sabah saatlerinde hastaneden alınan şehidin naaşı önce baba evi Cip köyüne götürüldü, ardından da Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Şehit için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin kardeşi, askeri kamuflaj giyerek ağabeyini uğurladı.

Korona virüs tedbirlerinin alındığı törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş,Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel,FÜ Rektörü Kutbeddin Demirdağ, Şehidin babası Çetin, annesi Suna Tatar, kardeşi ve yakınları ile emniyet ve askeri personel katıldı.

Tören saygı atışı ile sona erdi.

İdlib şehidi Teğmen Tatar, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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