İdlib kördüğümü: Türkiye-Rusya ilişkileri yeni bir sınavdan geçiyor | Görüş

08.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:13

Türkiye ve Rusya arasındaki gerilimin konusu, doğrudan iki ülke arasındaki sorunlardan kaynaklanan bir nedene dayanmıyor bu kez, zira gerilimin kaynağı bu defa da Suriye'deki gelişmeler...



İki ülke arasında yaşanan uçak krizi ve sonrasında Rusya'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlar ikili ilişkileri kopması noktasına kadar getirmişti. Bu defa, İdlib'teki gelişmeler nedeniyle yaşanan gerginlik, iki ülke liderinin soğukkanlı yaklaşımıyla daha fazla büyümeden yatıştırılmış gözüküyor. Euronews.com'da Görüntüle