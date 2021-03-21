İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı
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İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

21.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:33

Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ile Bab al-Hawa geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ile Bab al-Hawa geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki mülteci kamplarının bulunduğu Salwa Waqah'ya ve Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Salwa kasabası dışındaki Bab al-Hawa geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi. Saldırıların Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Saldırı sonucu Bab al-Hawa geçiş noktasında bekleyen birçok kamyon ve tır kullanılamaz hale geldi.

Sivil savunma ekipleri saldırıların ardından hızlıca olay yerlerine sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Esad rejimi, Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye topçu saldırısı düzenlemiş, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i sağlık personeli toplam 20 kişi yaralanmıştı.

(Mahmud Alhalbi/İHA)

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı
İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı
İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı
İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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