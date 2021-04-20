İdlib halkı, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz tedavi alıyor
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İdlib halkı, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz tedavi alıyor

İdlib halkı, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz tedavi alıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılayı, İdlib kırsalında kurduğu Sahra hastanesi ücretsiz hizmet verirken, sağlık ekipleri günde 150 kişinin tedavisini yapıyor.

Türk Kızılayı, İdlib kırsalında kurduğu Sahra hastanesi ücretsiz hizmet verirken, sağlık ekipleri günde 150 kişinin tedavisini yapıyor.

Yıllardır iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle yoksullaşan Suriye halkı, olumsuz yaşam koşullarının gölgesinde Ramazan ayını geçiriyor. Ramazan ayında sağlık hizmetine ihtiyaç duyan İdlib halkına Türk Kızılayı yetişiyor. İdlib beldesindeki Deir Hassan köyünde yaşayan siviller, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz hizmet alıyor. Hastanede günde 100 ila 150 kişinin muayenesi yapılırken tedavi ve ilaçlar ücretsiz olarak sağlanıyor. Sahra hastanesinde kadın ve çocuk kliniğinin yanı sıra laboratuvar ve eczanede bulunuyor.

Öte yandan hastane, korona virüs salgının gölgesinde hizmet verirken salgına karşı önleyici tedbirler de alıyor. Hastaneye gelen sivillerin maske takması zorunlu kılınıyor ve dezenfekte ediliyor.

Hastaneye çocuğunu götüren Suriyeli Ahmet Ali Yusuf, "Köyde sahra hastanemiz var. Bugün çocuğumu muayenesi için geldim. Çok iyi bir hizmet veriyorlar. Türk Kızılayı'na teşekkür ediyoruz" dedi. - İDLİB

İdlib halkı, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz tedavi alıyor
İdlib halkı, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz tedavi alıyor
İdlib halkı, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz tedavi alıyor
İdlib halkı, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz tedavi alıyor
İdlib halkı, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz tedavi alıyor
İdlib halkı, Türk Kızılayı tarafından kurulan sahra hastanesinde ücretsiz tedavi alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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