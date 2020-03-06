: İdlib'e çizme ve gıda yardımı

06.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:42

Suriye'nin İdlib bölgesinde, AFAD ve çeşitli yardım kuruluşlarınca çadırda kalanlara çizme ve gıda malzemesi dağıtıldı.

AFAD tarafından temin edilen çizme ve kuru gıda malzemeleri, İdlib kırsalında çadırlarda kalan ailelere ulaştırıldı.

Yaklaşık 2 bin kişilik ekmek, kahvaltılık ve hazır çorba gibi yardımlar da Türkiye sınırı yakınlarındaki çadır kamplarda kalanlara dağıtıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu